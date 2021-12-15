شاهد .. اتفرج: وصية سهير البابلي الأخيرة ابكت قلوب المصريين.. وهذه كلمات ماكانت تردده حين تفيق من الغيبوبة عن الرئيس السيسي ؟بالفيديو

انت الان تتابع خبر اتفرج: وصية سهير البابلي الأخيرة ابكت قلوب المصريين.. وهذه كلمات ماكانت تردده حين تفيق من الغيبوبة عن الرئيس السيسي ؟بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف الدكتور رضا طعيمة، صهر الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، عن وصيتها قبل وفاتها، بشأن ثروتها وآخر كلماتها عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال الدكتور رضا طعيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، إن “الفقيدة لم تترك وصية حول تقسيم ثروتها،

ولكنها طلبت استمرار المنح التي كانت تصرفها لطلاب كليات الطب من الفقراء، وعدم وقف الدفعات الشهرية لبعض المشروعات الخيرية”.

كما ذكر الكلمات الأخيرة التي قالتها الراحلة له قبل وفاتها: “كانت دايما توصينا وتقول خلوا بالكم من مصر وحافظوا على بلدكم، حافظوا على بعض وحبوا بعض وترابطوا”.

وأضاف: “آخر كلام قالته لي: خليك واقف جنب أخوك الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليك دراعه اليمين، الراجل ده راجل شريف،

أقف جنبه ووصي تلاميذك ومحبيك يكونوا جنب هذا الرجل الشامخ”.وودّعت الساحة الفنية، مساء الأحد، سيدة المسرح السياسي والفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت الراحلةفي حالة حرجة مؤخرا، بسبب دخولها في غيبوبة سكر وتدهور وضعها الصحي ما استدعى وضعها على أجهزة الأكسجين.71290432