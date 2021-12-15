شاهد .. على غرار.. رهف القنون ..مودل جيجي تفقد بوصلة الادب وتحتفل بـ السعودية بإطلالة جريئة خادشه؟

انت الان تتابع خبر على غرار.. رهف القنون ..مودل جيجي تفقد بوصلة الادب وتحتفل بـ السعودية بإطلالة جريئة خادشه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

فاجأت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد الشهيرة بـ اسم مودل جيجي متابعيها عبر INSTAGRAM، بـ طريقة احتفالها بـ اليوم الوطني السعودي،

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حيث أطلت عليهم بـ صورة جديدة جريئة، مرتدية لانجري بـ اللون الأخضر، قبل أن تزينه في فيديو بـ سلسلة من الشراشيب الفضية.



وعلقت المدونة السعودية على الصورة مبينة أنها جاءت كـ احتفال منها بـ اليوم الوطني السعودي، قائلة:" الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي"،

وقسّم المنشور آراء النشطاء حول ظهورها وطريقة إحيائها لمثل هذه المناسبة الوطنية.

حيث تغزل البعض بـ جمالها ورشاقتها، في حين اتجه البعض لانتقاد أسلوبها في الظهور ومحتواها الجريء، وجاء في معرض التعليقات التي انهالت على المنشور:" أول وحدة سعودية عارضة أزياء بكيني يعني متحررة"،

و" ملاك من السماء"، و" الجمال كله"، و" دارك يا الأخضر"، و" حلوة بتجنني"، و" ما شاء الله جمال وجسم"، و" قنبلة حلوة وإطلالة روعة"، و" هذا الاحتفال بـ اليوم الوطني وإلا بلاش".

ودائماً ما تثير عارضة الملابس الداخلية ( اللانجري) الجدل بين أوساط متابعيها عبر السوشيال ميديا من خلال الإطلالات الجريئة التي تطل عليهم بها، والتي تخطتها مؤخراً، وصولاً إلى الظهور عارية في حوض الحمام.

فقد شاركت مودل جيجي الملقبة بـ باربي نجد متابعيها عبر منصة تبادل الصور والفيديو الشهيرة INSTAGRAM، صورة لها عارية، بدت فيها وهي تستلقي داخل حوض الحمام وتخفي بعض التفاصيل من جسدها بـ فقاعات شامبو الاستحمام.13051483