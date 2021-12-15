شاهد .. لن تصدق: الفنانة ليلي علوي تقوم بفعل صادم أمام الكعبة المشرفة والجمهور يهاجمها بقوة! اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق: الفنانة ليلي علوي تقوم بفعل صادم أمام الكعبة المشرفة والجمهور يهاجمها بقوة! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أثارت الفنانة ليلى علوي، جدلًا واسعًا عقب نشر صور وفيديو لها وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها،

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خلال تواجدها في السعودية للمشاركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى التي أقيمت بجدة.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير ومعها العديد من التعليقات حول مدى صحة وخطأ ما قامت به في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تسير وتنظر إلى الكعبة لكن مع بدء التصوير تستدير وتنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء.



وعلى الرغم من الانتقاد الواسع الذي تعرضت له إلى الكثير من التعليقات دافعت عنها واعتبرت ان الانتقاد ليس أكثر من اسلوب التنمر الذي بات رائجا وأساسيا على منصات التواصل الاجتماعي.



من ناحية أخرى، تم تكريم الفنانة ليلى علوي، مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، عن مجمل أعمالها الفنية.



ومن أحدث أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

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