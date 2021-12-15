شاهد .. كانها فلقة قمر .. اتفرج اول ظهور لابنة (تامر حسني) التى اخفاها عن الكاميرات والاعلام طيلة هذه السنوات - اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر كانها فلقة قمر .. اتفرج اول ظهور لابنة (تامر حسني) التى اخفاها عن الكاميرات والاعلام طيلة هذه السنوات - اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تامر حسني أحيا امس حفل غنائي جديد في القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، وخطف تامر حسني الأنظار بعد ظهور ابنته تاليا معه في الحفل، والتي فاجأته بالصعود إلى المسرح معه أثناء غنائه في الحفل.

تامر حسني يقدم ابنته للجمهور في حفله الأخير بالقاهرة84960669

وتداول جمهور تامر حسني اليوم مقطع فيديو له مع ابنته تاليا في حفله الأخير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة، وظهرت ابنة تامر حسني في كواليس الحفل قبل أن تفاجيء والدها بالصعود إلى خشبة المسرح، واحتضنت والدها أمام الجمهور، قبل أن يحملها والدها ويقدمها للجمهور الذي هتف لها وتفاعل مع ظهورها المفاجيء لأول مرة في حفلاته.

ابنة تامر حسني تفاجئه على خشبة مسرح حفله الأخير

ومازح تامر حسني جمهور حفله بالنداء على ابنته الثانية أمايا وابنه آدم ، قبل أن يخبرهم انهما استغرقا في النوم، ولاقى فيديو تامر حسني مع ابنته تفاعل كبير، خاصة انه قدمها للجمهور للمرة الأولى، حيث يحرص تامر حسني دائماً على ابعاد أبنائه عن الإعلام والأضواء، ويخفي ملامحهم في الصور التي ينشرها على انستقرام، قبل أن تصعد ابنته على المسرح معه مؤخراً، وحافظ أيضاً على إخفاء ملامحها بعدما ارتدت كمامة أثناء صعودها على المسرح.

حفل جديد لتامر حسني في القاهرة

ونشر تامر حسني عدة صور له من حفله الأخير على حسابه بانستقرام، وعبر عن سعادته بالحفل واستعرض صور للحضور الجماهيري الكبير وعلق قائلاً: حفلة جامعة مصر النهارده فعلاً حفلة اسطورية بكل المعاني من عدد حضور عظيم وتفاعل جماهيري غير عادي ومسرح من اكبر مسارح العالم، بشكر كل واحد حضر وجودكم فعلاً شرفني .

84960669