شاهد .. لن تصدق: بعد مرور 14 عام على عرضة.. خطأ صادم وغريب في مشهد الاعتداء من فيلم «هي فوضى» لم ينتبه عليه أحد!

انت الان تتابع خبر لن تصدق: بعد مرور 14 عام على عرضة.. خطأ صادم وغريب في مشهد الاعتداء من فيلم «هي فوضى» لم ينتبه عليه أحد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يعتبر فيلم هي فوضى من الأفلام السينمائية التي تدور في إطار درامي اجتماعي وحاز على إعجاب العديد وقت عرضه منذ ما يقارب من حوالي 14 عاما، إلا أنه تسبب في إثارة الجدل بين النقاد وعدد كبير من مشاهديه،

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فهو من إخراج الراحل يوسف شاهين، وبطولة عدد من نجوم الفن منهم: الفنان الراحل خالد صالح، ومنة شلبي، ويوسف الشريف، وهالة صدقي وغيرهم.



حيث تم عرض فيلم “هي فوضى” منذ عام 2008 وحقق نجاحا كبيرا، ولكنه لم يخلو من الأخطاء بشكل نهائي،

حيث تم اكتشاف وجود خطأ ساذج غير متوقع على الإطلاق، ولكن لم يكتشفه العديد من الجمهور نظرا للحبكة الدرامية الموجودة بالفيلم.

وهذا الخطأ موجود في أحد المشاهد عقب اغتصاب الفنانة منه شلبي، فتقوم بوصف عدد من المواصفات الفنية للشاب الذي ساعد الفنان خالد صالح على اغتصابها،

وفي هذا المشهد يحاول أحد الأشخاص المختصين برسم المواصفات من خلال إحد برامج الفوتوشوب لرسم المشتبه به.



ولكن إذا قمت بالتدقيق في المشهد، سترى أن المسئول عن رسم الشخص يقوم بتشغيل فيديو عبر media player على جهاز الكمبيوتر، وليس أي برنامج من برامج الرسم على الإطلاق.73331264