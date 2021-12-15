شاهد .. اطلالة مفزعة لحبيبة عادل إمام في مسرحية (اتفرج مشفش حاجة) .. اتفرج كيف أصبح حالها بعد غدر الزمان.

انت الان تتابع خبر اطلالة مفزعة لحبيبة عادل إمام في مسرحية (اتفرج مشفش حاجة) .. اتفرج كيف أصبح حالها بعد غدر الزمان. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منى جبر بدأت حياتها العملية عام 1960 كمذيعة في التليفزيون، ثم اتجهت إلى التمثيل، لتعود بعد ذلك لتقديم البرامج، وكان من أشهر برامج "فن الباليه".

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يُذكر أنه من أهم أعمالها فيلم “الحفيد” و “أنياب” و “النداهة” ومسرحية “اتفرج ماشافش حاجة” ومسلسل “لن أنساه أبداً”.

اتجهت بعد ذلك منى جبر إلى إدارة قناة الأطفال في شبكة ATR واعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب.

ثم قررت الفنانة المعتزلة الابتعاد عن الأضواء نهائياً.

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