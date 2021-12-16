شاهد .. بإطلالة (حمراء) .. فاطمة العبدالله تتجاوز جراءة شمس الكويتية وتثير ضجة كبيرة !.

انت الان تتابع خبر بإطلالة (حمراء) .. فاطمة العبدالله تتجاوز جراءة شمس الكويتية وتثير ضجة كبيرة !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الإعلامية الكويتية، فاطمة العبدالله، لسيل من التحرشات والانتقادات في آن واحد، بعد نشرها جلسة تصوير حديثة وجريئة لها.

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وقال بعض المتابعين أن الإعلامية فاطمة العبدالله، تجاوزت جرأة مواطنتها الفنانة شمس الكويتية بهذه الإطلالة، فيما قال البعض الآخر بأن ما قامت به حرية شخصية، أبرزت من خلالها انوثتها وجمالها.

وفي خضم الجدل، وصف قسم ثالث من المتابعين إطلالة الإعلامية الكويتية بأنها فاضحة ومخالفة لتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد مجتمعها.وظهرت الإعلامية الكويتية، في جلسة التصوير الحديثة، بفستان أحمر مثير ومفتوح من الأعلى، وتعمدت برفعه من الأسفل إلى أعلى الركبتين، عند جلوسها في مكان مطل على البحر.

وشاركت الإعلامية فاطمة العبدالله، جمهورها ومتابعيها بصورها الحديثة، عبر حسابها الرسمي على موقع ”أنستغرام“.

وحظيت الصور بإعجاب الكثير من جمهور ومتابعي فاطمة العبدالله، بالإضافة إلى تعليقات غزيرة متنوعة.

كما قامت حسابات معنية بأخبار المشاهير والفن، بتداول الصور مع مقطع فيديو يوثق لحظة تحضير الإعلامية لالتقاطها من مكان مطل على البحر.

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