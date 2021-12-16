شاهد .. اتفرج: أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي بعد 28 عاماً غياب .. وهي في اجمل اناقتها لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن رغم ملامح الكبر؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي بعد 28 عاماً غياب .. وهي في اجمل اناقتها لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن رغم ملامح الكبر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ارتبط الجمهور المصري في حقية الثمانينات بالفنانة الجميلة هدي رمزي، التي كانت تتميز بلون مختلف عن باقي زميلاتها في الوسط الفني،

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حتى اعتزلت الفن عام 1993 أى منذ 28 عام

ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي بعد غياب طويل في حفل عقد قران ابن شقيقها.

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة من صور الحفل والذي ظهرت فيه الفنانة المعتزلة هدى رمزي في كامل

أناقتها بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها.

واقتصر الحفل على حضور المقربين فقط، وظهر الفنان شريف رمزي شقيق العريس، والفنانة ريهام أيمن زوجته.



وفي الصور، ظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، عمة شريف رمزي، بصحبة أسرتها في احتفال أحد الأفراد بخطوبته.



من المعروف أن الفنانة هدى رمزي من مواليد 1958 وقررت الاعتزال عام 1993 ومنذ ذلك الوقت تظهر بين الحين والآخر في المناسبات الخاصة.



بدأت مشوارها الفني عام 1974، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما شاركت في فيلم “الرداء الأبيض” من اخراج والدها، ثم توالت بعد ذلك أعمالها

واعتزلت الفنانة هدى رمزي العمل الفني في عام 1993، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والأضواء بشكل نهائي.



تزوجت هدى رمزى 6 مرات، المرة الأولي من الفنان حمدي حافظ، الذي اشتهر بدور الفتى المــ راهق في سينما السبعينات ولكنه اعتزل التمثيل أيضا، ولم يستمر زواجهما طويلاً



ثم تزوجت من رجل الأعمال «طه غانم» الذي طلقها بعد مشـاكل طويلة ولها منه ابن واحد، وفي عام 1986م تزوجت للمرة الثالثة من محام يدعى «سمير عيسى».



وفي عام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب «مصطفى البليدي» الذي طلــ قها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه، قدم لها “البليدي” طقم ألماس يُقدر ثمنه حينها بمليون جنيه وفيلا في المنصورية، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس وعند الانفــصال استرد منها كل هذه الأملاك

وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى «محمد عيسى»، أما آخر أزواجها فكان لاعب النادي الأهلي لكرة القدم السابق شريف عبدالمنعم عام 1999 ولكنهما انفـصلا.



قدمت هدى رمزي 29 عملًا فنيا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: “حنفي الأبهة” وجري الوحـوش وبئر الحـرمان وعصر الذئاب ومع سبق الإصرار وامرأتان والرداء الأبيض، ومن أشهر مسلسلاتها: أحلام الفتى الطائر والسمان والخريف وبنت الأيام والزوجة آخر من تعلم والحب وأشياء أخرى وعلي الزيبق.



وعن السر الحقيقى لاعتزالها، تقول هدى: فجـأة وجدت نفسى أرغب فى ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصــعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلـعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد، وكانت تتمنى العمل كمذيعة ومقدمة برامج لكن انشغالها بالتمثيل واعتزالها حـرمها من ذلك.

بعد اعتزالها الفن افتتحت متجرًا لبيع الزهور في منطقة الزمالك، بسبب حبها الشديد للورود.

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