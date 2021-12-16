شاهد .. تزوّجت مرتين أحدهم فنان واسمها (فوقية)وبدأت مشوارها بسن التاسعة (وأم البطل) أشهر أغانيها.. معلومات عن شريفة فاضل؟

انت الان تتابع خبر تزوّجت مرتين أحدهم فنان واسمها (فوقية)وبدأت مشوارها بسن التاسعة (وأم البطل) أشهر أغانيها.. معلومات عن شريفة فاضل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أم البطل، تم البدري بدري من أشهر أغانيها، سلطانة الطرب ورثت صوتها الجميل من جدها المقرئ الشهير أحمد ندا نجحت في دخول عالم الغناء والتمثيل وهي طفلة.

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إنها الفنانة المصرية شريفة فاضل، التي استطاعت أن تترك بصمة كبيرة خاصة في عالم الغناء، من خلال تقديمها عدد من الأغاني المميزة التي ما زالت تردد حتى يومنا هذا.







مرّت شريفة فاضل بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها بداية من الغيرة الشديدة من قبل زوجها والتي أدت لانفصالهما ثم فقدانها لنجلها وصولًا إلى اعتزالها نتيجة لتجاهل المسؤولين لها.

تعد شريفة فاضل، حفيدة المقرئ الشهير أحمد ندا مؤسس دولة التلاوة، وكان لهذه القرابة دورًا كبيرًا في تعليمها على يد كبار رجال الإنشاد الديني والموسيقي.

بنت الـ 9 سنوات.. شريفة تبدأ مشوارها الفني

رغم انفصال والديها إلا أن شريفة استفادت من هذا الأمر خاصة بعد زواج والدتها من إبراهيم الفلكى أحد أثرياء مصر حيث عاشت معهما وهنا بدأت تلتقي بكبار الأثرياء ورجال الدولة ومنهم الملك فاروق.

سمعها الملك فاروق وهي طفلة فأعجب بصوتها، وكذلك رجل الأعمال الشهير “السيد ياسين” وهو صاحب مصنع الزجاج الشهير، الذي اقترح على والدتها وزوجها أن تدخل شريفة مجال الفن.





وبالفعل شجعها زوج والدتها وجعلها تشارك كمطربة في فيلم “الأب” وهو من إنتاج السيد ياسين، وغنّت شريفة بالفيلم كما مثلّت فيه وكان ذلك عام 1947 أي كانت تبلغ حينها من العمر 9 سنوات.

وقرر زوج والدتها أن يلحقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية كمستمعة نظرًا لصغر سنها، كما اتجهت شريفة فاضل بعدها للعمل في الإذاعة.

ازواج شريفة فاضل

تزوّجت الفنانة المصرية شريفة فاضل مرتين، المرة الأولى من المخرج والممثل المصري “السيد بدير”، وأنجبت منه “سيد” و”سعيد”.

وبعد انفصالها عن السيد بدير بسبب الغـ.يرة والشك، تزوّجت الفنانة المصرية شريفة فاضل للمرة الثانية من اللواء علي زكي وأنجبت منه ابنها الثالث “تامر”.

أم البطل.. شريفة تفقد نجلها

عرفت الفنانة المصرية شريفة فاضل بلقب “أم البطل” وهي الأغنية التي قدمتها شريفة بعد أن فقدت نجلها “سيد السيد بدير” في حرب أكتوبر 1973.

وحكت شريفة فاضل تفاصيل هذه الأغنية قائلة: “استشهد ابني خلال حرب الاستنزاف وقبل انتصارات أكتوبر، توقفت عن الغناء بعد هذه الصدمة، وفرحت لما انتصرنا فى أكتوبر”.





وتابعت شريفة: “طلبت من صديقتى الشاعرة نبيلة قنديل تكتب أغنية عن أم البطل المقاتل، علشان كل أمهات الأبطال اللى استشهدوا واللى انتصروا”.

واستكملت: “كلمات الأغنية كانت صعبة عليا، واتأثرت وأغمى عليا أكتر من مرة وأنا باغنيها، وأصيبت بنزيف في الشرايين أثناء غناء الأغنية في إحدى الحفلات”.

غنّت لأحدهم واعتزلت في عصر آخر.. شريفة والرؤساء

كان للفنانة شريفة فاضل موقف مع كل رئيس جمهورية خلال فترة رئاسته، فقد شاركت في فرح هدى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وغنت أشهر أغانيها، “مبروك عليك يا معجباني يا غالي”.

أما بشأن أنور السادات، فقد قدمت شريفة له أغنية بعنوان “أسمر يا سمارة يا بو دم خفيف”، وكان السادات يطلبها بالاسم في الحفلات، أما عن حسني مبارك فقد اعتزلت خلال عصره بسبب التجاهل.64308348