شاهد .. اتذكرون نجمة مسلسل «رأفت الهجان» صفاء السبع .. لن تصدق كيف أصبحت ملامح شكلها الشاحب وأجبرها بشدة على اعتزال الفن؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

فنانة ظهرت في الوسط الفني لبضع سنوات، ميزتها ملامحها الأجنبية وكانت واحدة من أجمل فاتنات السينما في الثمانينات.

86600826



فعلى الرغم من أن أعمالها الفني تخطت تقريبا الاثنين وأربعين عمل فني ولكنها استطاعت أن تبرز نفسها وبقوة في الوسط الفني،

وعلي الرغم من أنها حققت نجاح كبير وقت ذلك إلا أن قررت أن تعتزل ولا تعود للفن مرة أخرى، إنها الفنانة الجميلة صفاء السبع التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ60.

86600826