شاهد .. السعودية (مودل آش) تتعمد الكشف عن مفاتن جسدها بظهور صارخ من داخل حمام السباحة وتقوم بحركات مثيرة ومقززة.

انت الان تتابع خبر السعودية (مودل آش) تتعمد الكشف عن مفاتن جسدها بظهور صارخ من داخل حمام السباحة وتقوم بحركات مثيرة ومقززة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ الجمهور مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تخطت فيه جميع الخطوط الحمراء، ومشت على خطى غيرها من المشاهير، فظهرت وهي في حوض الإستحمام، ولا ترتدي شيئاً على الإطلاق، كما تقوم بحركات مثيرة ومقززة وهي تغني.

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الجمهور عبر عن صدمته الكبيرة بهذا الفيديو وأنهم لم يصدقوا أنها تصرفت بهذه الطريقة، كما أنهم إعتبروا أن حركاتها تعدّ دعوى اممارسة أعمال لا أخلاقية، وطلبوا منها أن تلغي الفيديو بأسرع وقت.

وعادة ما تفاجئ مودل آش الجمهور بتصرفاتها الصادمة.46624110