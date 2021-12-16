شاهد .. مكنتش خبرة في الزواج.. وفاهم الجوازة غلط.. تصريحات جريئة ومثيرة لعلي الحجار حول طلاقه من مشيرة إسماعيل؟

انت الان تتابع خبر مكنتش خبرة في الزواج.. وفاهم الجوازة غلط.. تصريحات جريئة ومثيرة لعلي الحجار حول طلاقه من مشيرة إسماعيل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

كانت زيجة علي الحجار ومشيرة إسماعيل من بين زيجات الوسط الفني التي أثارت العديد من التساؤلات؛ حيث جمعتهما علاقة حب قوية امتدت لسنة قبل أن يتم الزواج؛ إلا أنها انتهت بعد عامين فقط.

87889864



واعتزلت الفنانة مشيرة إسماعيل الفن؛ بعد زواجها من المطرب علي الحجار، الذي تزوج 6 مرات حتى الآن في حياته، وكان ذلك برغبة منه.

وتحدث المطرب علي الحجار في حديث نادر لبرنامج ساعة صفا، عن سبب طلاقه من الفنانة مشيرة إسماعيل رغم قصة حبهما.



وقال علي الحجار: الطلاق تم عادي زي أي اتنين بيطلقوا، وأنا كنت بحبها جدًا وعجبتني من أول ما شوفتها وقعدت سنة بحبها حب عظيم جدًا وبعدين عرضت عليها الزواج.



وتابع: أنا كنت لسه صغير، وشايف أن مينفعش مراتي تكون بتشتغل وأنا قاعد في البيت مستنيها تخلص تصوير، فطلبت منها قبل الزواج أنها تقعد، وهي كانت راضية جدًا ساعتها.



وأضاف: بس أنا كنت مش خبرة وفاهم الجواز غلط جدًا، عشان كده تكررت المشاكل بينا وكنت بسيب البيت وأروح أقعد في شقة مفروشة.

كذلك لفت إلى أنه غيور جدًا، وألمح إلى أنه كان يفضل حينها دور الرجل الشرقي الذي يجد زوجته بانتظاره بعد أن ينتهي من العمل، مثل «سي سيد».



بالإضافة إلى ذلك قال: لو كانت المشاكل دي حصلت دلوقتي معتقدش أبدًا أنها كانت هتوصل للطلاق، لأني دلوقتي بقيت فاهم الدنيا صح وبقيت أهدى، وزمان لما أتجوزنا أنا كنت لسه صغير جدًا ولسه داخل الوسط الفني ومش معروف أوي.



وأكد على أن أنانيته دفعته لمطالبة زوجته بعد العمل في الفن، موضحًا أنه كان يفضل أن زوجته لا تنشغل سوى بدعمه فقط، كما ألمح إلى أنه شعر بالندم بعد انفصاله عنها؛ لأنه كان يحبها بشكل كبير.



وتابع: أنا من كتر حبي فيها سميت بنتنا على اسمها، وكنا متخانقين وهي في الشهر الخامس وكنت أنا في بيت وهي في بيت،

وإنه تم الانفصال بعد قدوم ابنتهما بحوالي 4 أشهر؛ حيث قال: هي كمان مشيرة كانت صعبة جدًا وشكاكة وعصبية، فكان الانفصال طبيعي.

يذكر أن والدي مشيرة إسماعيل كانت ترفض هذه الزيجة؛ نظرًا للحالة المادية للمطرب علي الحجار حينها، حيث كان لازال لم يحقق الشهرة التي وصل إليها الأن.87889864