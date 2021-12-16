شاهد .. اتفرج :كأنها فتاة عشرينية.. هيفاء وهبي تكشف عن تاتو في جسدها وبإطلالة جذابة تخطفت وتسحر الجمهور!

انت الان تتابع خبر اتفرج :كأنها فتاة عشرينية.. هيفاء وهبي تكشف عن تاتو في جسدها وبإطلالة جذابة تخطفت وتسحر الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

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وخطفت هيفاء وهبي انظار جمهورها بملامحها الجذابة ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، وتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها بشكل مموج وأنيق.



ووضعت هيفاء مكياجا يرتكز علي رسمة العين، واعتمدت الكحل والآيلاينر الأسود ليبرز جمال عينيها، بالإضافة إلي الماسكرا لتظهر برموش أكثر طولا وكثافة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحيت حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.



وأحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.

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