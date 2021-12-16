شاهد .. تفاصيل مثيرة .. الفنانة إلهام شاهين تفاجئ الجميع بكشف ما حصل بينها وبين الفنان عادل إمام أثناء تصوير فيلم (الهلفوت) .

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة .. الفنانة إلهام شاهين تفاجئ الجميع بكشف ما حصل بينها وبين الفنان عادل إمام أثناء تصوير فيلم (الهلفوت) . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حينما سُئلت الفنانة إلهام شاهين عن الفضل الأول فى نجوميتها، كانت الإجابة حاسمة، وهى الزعيم عادل إمام لها للقيام بدور البطولة أمامه فى فيلم الهلفوت.

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وأنها كانت تعتبر نفسها نجمة تلفزيونية قبل فيلم"الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما".

أكدت الفنانة الهام شاهين إنها أصبحت نجمة بعد مشاركتها في بطولة فيلم"الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، وقالت خلال تصريحات سابقة ببرنامج تلفزيوني برفقة الإعلامية لميس الحديدي علي قناة Ontv، بأنه كانت تعتبر نفسها نجمة تلفزيونية قبل فيلم"الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما.

وقالت النجمة إلهام شاهين أنها اختارت تفاصيل شخصية "فاتن" التي تقدمها ضمن أحداث فيلم "حظر تجول"، بنفسها، حيث أنها تقدم شخصية إمرأة قدمت 20 سنةً في السجن، مشيرة خلال تصريحاتها ببرنامج مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة مصرية إلى أنها لم تخشي أن تظهر بشكل قبيح أو بعيد عنها، وأنها اختارت إرتداء باروكة لونها أسود لتغير شكلها تماما وغيرت فيها بنفسها من خلال إضافة بعض خصلات الشعر الأبيض.

وقالت شاهين،: إنه لابد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد علي حل المشاكل ومواجهتها، وأن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة، كما كشفت النجمة إلهام شاهين أنها قررت القيام بفيلم "حظر تجول"، بشكل استثنائي حيث أنها قررت أن لا تقدم أفلام أخري بعد فيلم "يوم للستات" فهو الفيلم رقم 100 قائلة:"وأنا صغيرة كنت بقول لنفسي أقدم 100 فيلم، مضيفة أن فيلم "حظر تجول" جذب نظرها من أول مشهد، وهو إمرأة تخرج من السجن بعد 20 عام فقررت تقديم هذا العمل. من جانبه أعرب الفنان المصري عادل إمام عن سعادته بتصريحات الفنانة إلهام شاهين، التي قالت فيها أن نجوميتها بدأت عندما شاركته ببطولة فيلم «الهلفوت».

وأكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه وجد فيها فنانة مميزة تعشق الفن وتقدسه، وكانت ملتزمة لأقصى درجة، الأمر الذي خلق كيمياء كبيرة بينهما أثناء تصوير الفيلم، أخرجت العمل بشكل مميز.

الجدير بالذكر أن فيلم الهلفوت، عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى منتصف عام 1985، وهو من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، وكان من تأليف وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف48357757