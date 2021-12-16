شاهد .. لأقوياء الملاحظه.. هذه الطفلة الجميلة ..أصبحت أشهر فنانة في العالم العربي.. وأثارت الجدل في السوشيال ميديا بعد تصرفها الغريب مؤخراً من تتوقع ان تكون؟

انت الان تتابع خبر لأقوياء الملاحظه.. هذه الطفلة الجميلة ..أصبحت أشهر فنانة في العالم العربي.. وأثارت الجدل في السوشيال ميديا بعد تصرفها الغريب مؤخراً من تتوقع ان تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

مرةً أخرى، استطاعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تثير الجدل بقصة شعرها وهي طفلة، حيث كانت تعتمد على قَصّة معيّنة.

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في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وهي طفلة،

اذ نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشادوا ببرائتها، واشاروا الى ان ملامحها لم تتغير رغم مرور سنوات طويلة على هذه الصورة.

وقال البعض أنّ شيرين وهي طفلة، قد اعتمدت قَصّة شعر قصيرة أيضًا، مثلما اعتمدت مؤخّرًا، حتّى حلقت شعرها بأكمله.27853553