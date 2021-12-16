شاهد .. مفاجأه جديده تهز الاراضي السعوديه.. على طريقة شيرين.. اتفرج فنانة أخرى تظهر حليقة الرأس وتثير الجدل؟

انت الان تتابع خبر مفاجأه جديده تهز الاراضي السعوديه.. على طريقة شيرين.. اتفرج فنانة أخرى تظهر حليقة الرأس وتثير الجدل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

بعد ان أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بظهورها حليقة الرأس، أطلّت الفنانة السعودية أضوى فهد بلوك مشابه بعد ان قامت قص شعرها بالكامل، ضمن فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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ومشت الفنانة على السجادة الحمراء مرتدية فستانا نفاشا باللون الفضّي، مع قصّ شعرها "زيرو"، ما أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث اتُّهمت بتقليد شيرين، علماً أنها سبقت شيرين عبد الوهاب في الظهور بهذه القَصّة في حفل بأبو ظبي.

وفي حديث صحفي لها، بكواليس المهرجان، حسمت أضوى الجدل، وردت على اتهامات تقليد شيرين قائلة: "حلقتُ شعري قبل شيرين عبدالوهاب بشهر ونصف".

هذا وفاز الفيلم السعودي "حد الطار"، الذي شاركت فيه أضوى فهد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم فيصل الدوخي،

في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، ما يعد إضافة كبيرة للفنانة السعودية أضوى.

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