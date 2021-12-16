شاهد .. اتفرج : ماحقيقة شائعة خطوبة جنى مقداد نجمة طيور الجنة وتشعل مواقع التواصل.. والمفاجأة في هوية العريس؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : ماحقيقة شائعة خطوبة جنى مقداد نجمة طيور الجنة وتشعل مواقع التواصل.. والمفاجأة في هوية العريس؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أثار خبر خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجمة طيور الجنة ،​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها معتصم مقداد، حيث عُلق عليها "ما شاالله خطوبة جنى مقداد".

الأخبار التي تم تداولها لم يتم تأكيدها، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 13 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى.



وظهرت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.



وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".



وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".

يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

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