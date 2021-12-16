شاهد .. الزعيم عادل إمام يحرج نادية الجندي في العلن ويكشف سر خطير على الهواء .. تفاصيل صادمة لأول مرة

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يحرج نادية الجندي في العلن ويكشف سر خطير على الهواء .. تفاصيل صادمة لأول مرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع السوشال تداول مقطع فيديو مصور من مقابلة تلفزيونية للزعيم عادل إمام، نحدث فيها عن الفنانة نادية الجندي. ووثق الفيديو الذي تم تداوله.

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عادل إمام خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان على قناة روتانا سينما، وهو يكشف أحد أسرار نادية الجندي.

وقال الزعيم عادل إمام أنه شارك الفنانة نادية الجندي أحد الأفلام وكانت تخاف من الحسد لذلك وجهت بأن يدخل جميع من يعمل معها في البلاتوه بالقدم اليمنى.

ولفت إلى ان أحد العاملين في العمل، أوقفه قبل الدخول وطلب منه أن يدخل البلاتوه بقدمه اليمنى استجابة لما طلبته نادية الجندي.

وأوضح عادل إمام أنه أثناء التجهيز للفيلم سقطت عليه مادة غريبة عرف بعد ذلك بأنها تستخدم لمنع الحسد وغيرها من الأمور التي تخشاها نادية الجندي،

منوها أنه بالرغم من قيامها بكل تلك التصرفات الغريبة إلا أن الفيلم لم يعرض وصدر قرار رسمي بمنعه من العرض.

وكان الفنان عادل إمام قد شارك نادية الجندي، في فيلم خمسة باب، وهو الفيلم الوحيد الذي منع عرضه بأمر قضائي.

"خمسة باب" عرض عام 1983، وهو من بطولة فؤاد المهندس ونادية الجندي وعادل إمام وفؤاد أحمد، ومن إخراج نادر جلال، قصة الفيلم مأخوذة من فيلم إيرما لا دوس للمخرج بيلي وايلدر.59426901