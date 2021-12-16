شاهد .. يحدث في مصر .. رجل يقتل زوجته على السرير بسبب طلباتها الفاضحة أثناء العلاقة الحميمية. | تفاصيل صادمة للجميع

انت الان تتابع خبر يحدث في مصر .. رجل يقتل زوجته على السرير بسبب طلباتها الفاضحة أثناء العلاقة الحميمية. | تفاصيل صادمة للجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من أهالي سكان منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، بانبعاث رائحة كريهة من احدى الشقق، وبعد كسر باب الشقة من قبل الأجهزة الأمنية تم الكشف عن الحقيقة التي صدمت الجميع.

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وتبين ان شاب مصري أقدم على قتل زوجته، حيث تم العثور على جثة الضحية على سرير غرفة نومها، وبينت التحقيقات لاحقا أن الزوج "31 سنة"، قد خنق زوجته أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، وترك جثتها بملابسها الداخلية وأغلق باب الشقة عليها وسافر إلى قريته.

وبعد القبض على الزوج والتحقيق معه، اكد انه في ليلة الحادث نشبت خلافات بينه وبين زوجته بسبب طلباتها الجنسية الكثيرة، حتى أصبحت شيئا لا يطاق، حسب وصفة وقال: "وأنا مبقتش قادر"، فقرر التخلص منها أثناء معاشرتها، وخنقها بالمخدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتركها إلا جثة هامدة في غرفة نومها، وبقي ساعتين بجابنها ثم سافر إلى بلده.

وبدورها أكدت شقيقة الضحية أن المتهم كان دائم الشجار مع زوجته، وأنه كان يبيع أثاث منزلهما، وأن اختها كانت تعيشبالقليل من المال لا يتعدى 5 جنيهات، كما انه قرر بعد خلافه الأخير مع زوجته أن يرسل طفلتها لتعيش في ملجأ أيتام، دون علم الأم.55695001