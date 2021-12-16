شاهد – زوجة خالد يوسف: زواجي منه كان لعنة ولا أتشرف به

بيروت - أسيل الاحمر - استضافت المذيعة المصرية بسمة وهبة زميلتها المصرية ياسمين الخطيب، ضمن برنامجها الرمضاني (شيخ الحارة)، وتحدثت عن تفاصيل علاقتها وزواجها وطلاقها من المخرج المصري خالد يوسف.

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قالت ياسمين إنها تشعر بالشفقة على البنات اللواتي ظهرن في فيديوهات خالد، لكنها ترفض التعاطف والدفاع عنهن.

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وعن تاريخ زواجهما السري، قالت إنها لم تكن متزوجة من خالد في العام 2014 أي حين صوّر الفيديوهات، لكنهما تزوّجا سراً في العام 2017 وانفصلا بعد فترة قليلة، وحكت: (أنا أخطأت وصححت خطأي بالإنفصال).

وتابعت: (موضوع زواجي من خالد قديم وفيه صورة تسربت ليا معاه وكان لازم أرد، الصورة دي كانت في حفل رأس السنة في الجونة واللي صورها لينا ابنه يوسف. زواجي منه كان لعنة تطاردني. وهذه مرحلة من حياتي لست معتزة بها ولا اتشرف بيها)

https://www.instagram.com/p/Bx5c3kiBJJV/