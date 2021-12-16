شاهد .. بأوقح اطلالة على الكرة الارضية.. مودل جيجي تستفز متابعيها بصورة خادشه للحياء من غرفة نومها؟

انت الان تتابع خبر بأوقح اطلالة على الكرة الارضية.. مودل جيجي تستفز متابعيها بصورة خادشه للحياء من غرفة نومها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

إستعرضت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة مودل جيجي واسمها باربي نجد، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فبدت بتنورة قصيرة جدا وهي تلتقط صورة أمام المرآة في غرفة نومها ما أثار الجدل بين الجمهور.

وهذه ليست المرة الاولى لـ جيجي فكانت نشرت صورة ظهرت فيها عارية تماماً

إستعرضت فيها خلفيتها وصدرها، فأحدث الصورة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولوها المتابعون بصفحاتهم منتقدين وضعية الصور.73256660