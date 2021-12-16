شاهد .. اتفرج..ولأول مرة ظهور شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور في ذهول! (الفيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج..ولأول مرة ظهور شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور في ذهول! (الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

خلال الايام الماضية نشرت خبيرة المكياج العراقية باريز هادي عبر صفحتها الرسمية على انستغرام فيديو تم تصويره عبر تطبيق تيك توك لتقليدها للراحلة المصرية دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم.

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وظهرت بالفيديو بشخصية "شيرين" التي جسدتها دلال عبدالعزيز، وشخصية "مراد" الذي مثلها سمير غانم من الفيلم المصري "الرجال في خطر".

وطبقت باريز هادي المكياج بشكل جعلها تشبه دلال عبدالعزيز بشكل كبير، خاصة في فترة صباها. وعلقت على الفيديو "مدة قصيرة... فقدناكم .... آلم بعادكم كبير جدا ... يا رب صبر دنيا و ايمي و يا رب اسكنهم فسيج جناتك .. الله يرحمهم".



ومقطع الفيديو الذي صورته باريز هادي من الفيلم المصري "الرجال في خطر"، تدور أحداثه حول شريف ومراد الذان يملكان مكتبًا للاستيراد والتصدير، ينشغل الزوجان بالشركة مما يثير غضب الزوجتين مشيرة وشيرين لشعورهما بالملل، يفقد شريف ومراد ثروتهما في إحدى الصفقات

تعلن الزوجتان الحرب عليهما وتقرران النزول إلى ميدان العمل وتلزمان الزوجين بالقيام بالأعمال المنزلية، وتحققان النجاح والمكسب.

العمل بطولة، يونس شلبي -شريف-، وسمير غانم -مراد-، ودلال عبدالعزيز -شيرين-، وهالة صدقي -مشيرة-، وفؤاد خليل -بحيري-، وأنجيل آرام -رشا هانم-، وغيرهم من نجوم مصر.



يذكر أن الفنانان المصريان دلال عبدالعزيز وسمير غانم قد رحلا إثره إصابتهما بفيروس كورونا، مما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية ودخولهما لمستشفى ليفارق سمير الحياة بعد ما يقارب الشهرين من إصابته بالمرض، ولحقة به زوجته بعد أقل من 3أشهر.

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