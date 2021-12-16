شاهد .. تتعمد الإغراء بطريقة مثيرة.. رهف القنون ترفع صدرها المكشوف بيديها بطريقة فاضحة خوفاً من إنزلاقه!

انت الان تتابع خبر تتعمد الإغراء بطريقة مثيرة.. رهف القنون ترفع صدرها المكشوف بيديها بطريقة فاضحة خوفاً من إنزلاقه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، ​رهف القنون، متابعيها،​ بصور حديثة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

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وظهرت النجمة السعودية الشابة في الصور، وهي تقف أمام المرآة، وترتدي بنطلوناً ضيقا أبيض اللون وقميصاً مفتوح من منطقة الصدر، باللون الزهري.

وقامت رهف القنون، بوضع يديها على صدرها المكشوف بشكل مثير للغاية وكأنها ترفعه خوفا من إنزلاقه.

وعلقت الناشطة السعودية على الصور قائلة: "المرأة ليس عليها أن تكون محتشمة لكي تكون محترمة".

وبذلك تكون رهف قد ردت على المنتقدين الذين تعرضوا لها في الفترة الاخيرة، بسبب لباسها غير المحتشم، خصوصاً انها تتعمد اثارة الجدل بملابسها القصيرة والمفتوحة بشكل "أوفر".

وحظيت هذه الصور بإعجاب أكثر من 12 الف متابع خلال الساعات الأولى من نشرها على حساب الناشطة السعودية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".27515371