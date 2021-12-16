شاهد .. كأنها حورية.. نسرين طافش بإطلالة نارية مثيرة ..دوخت المراهقين بالأسود المكشوف دون حمالة صدر: اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية.. نسرين طافش بإطلالة نارية مثيرة ..دوخت المراهقين بالأسود المكشوف دون حمالة صدر: اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجول مع قطتها، مما أثارت إعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين طافش علي الصور قائلة:“رجعت للشعر الغامق انتو شو بتفضلوا علي ..العسلي الفاتح ولا الدرجات الغامقة”.

وشاركت الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز،

حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم.

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