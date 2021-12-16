شاهد .. اطلالة مفزعة للطفل شريف في مسرحية، اتفرج مشفش حاجة، .. اتفرج كيف غدر به الزمان

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

التقى الفنان هاني رمزي، مع المهندس أحمد عبدالله نصر الذي قدّم دور الطفل "شريف" ضمن أحداث مسرحية "اتفرج ماشفش حاجة" مع الزعيم عادل إمام والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.

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ونشر رمزي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للطفل ضمن أحداث المسرحية، وصورة أخرى له معه بعدما أصبح كبيرا، وعلّق: "ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام في (اتفرج ماشافش حاجة)، وكمان كان مع فؤاد المهندس في (إنها حقا عائلة محترمة)".

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