شاهد .. ليلي علوي تثير جدلاً واسعاً بفعل غريب أمام الكعبة المشرفة والجمهور يشن هجوم كبير عليها.. اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر ليلي علوي تثير جدلاً واسعاً بفعل غريب أمام الكعبة المشرفة والجمهور يشن هجوم كبير عليها.. اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة ليلى علوي، جدلًا واسعًا عقب نشر صور وفيديو لها وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، خلال تواجدها في السعودية للمشاركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى التي أقيمت بجدة.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير ومعها العديد من التعليقات حول مدى صحة وخطأ ما قامت به في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تسير وتنظر إلى الكعبة لكن مع بدء التصوير تستدير وتنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء.31067002

وعلى الرغم من الانتقاد الواسع الذي تعرضت له إلى الكثير من التعليقات دافعت عنها واعتبرت ان الانتقاد ليس أكثر من اسلوب التتمر الذي بات رائجا وأساسيا على منصات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، تم تكريم الفنانة ليلى علوي، مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، عن مجمل أعمالها الفنية.ومن أحدث أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

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