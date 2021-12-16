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شاهد .. جريمة هزت الاراضي السعودية.. سائق يعاشر 4 معلمات سعوديات معاشرة الأزواج ويدخل عليهن دفعة واحدة.. وعندما انكشف كانت هذه النهاية الغير متوقعة؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

قررت اربع معلمات سعوديات الزواج من سائقهن السعودي الذي كان يوصلهن الى مقر مدرستهن في احدى القرى النائية في منطقة الباحة جنوب لما يتمتع به من اخلاق حميدة.

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وافق الرجل على العرض، حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من ارهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.

 

 

 

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية ان «السائق السعودي اتم بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الاربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع».58424020

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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