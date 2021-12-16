شاهد .. بجرأة غير معهودة ..الفنانة ليلى علوي تستعرض وتكشف صدرها بالكامل والجمهور يعلق: نهودك نااااار وبتفطر البستان!.

انت الان تتابع خبر بجرأة غير معهودة ..الفنانة ليلى علوي تستعرض وتكشف صدرها بالكامل والجمهور يعلق: نهودك نااااار وبتفطر البستان!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، واخرى تحمل اسم الفنانة ليلى علوي، من خلال السوشال ميديا، صورة حديثة وجريئة لها.

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تلك الحسابات في عناوين وتعليقات عديدة، على صورة ليلى علوي الجديدة، عن انبهارها، بإطلالة النجمة المصرية، التي بدت فيها بسن الشباب، رغم تجاوزها سن ال 60 عاماً.

وانهالت تعليقات المتابعين، على الإطلالة بغزارة شديدة، متضمنة عبارات وكلمات إعجاب وإطراء وغزل وحب وكذا تحرش خادشة للحياء، حيث علق البعض قائلاً: "نهودك نااار وبتفطر الفستان" ، "نيال اللي تزوجك" ، "احبك يا ليلى محبة عاشق عليه جميع الصعاب تهون".

ومؤخرًا رحبت النجمة المصرية، ليلى علوي، بفصل الشتاء قارس البرودة، بارتداء ملابس ضيقة ومكشوفة لأجزاء من جسدها.

وشاركت ليلى علوي جمهورها ومتابعهيا، بعدة صور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلقت علوي، على الصور قائلة: "في لبس مهما عدى عليه وقت وعدت عليه فصول.. هيفضل بنفس قيمته... كل الحب للبس الشتا. إيه اللبس الشتوي اللي ما تقدرش تستغنى عنه".

وظهرت النجمة المصرية، في الصور التي تنوعت بين الحديثة والقديمة، بملابس ضيقة ومكشوفة، بعضها باللون الأسود وبعضها الآخر باللونين الأبيض والأحمر.

ولم تكتف الفنانة ليلى علوي، بالظهور بالضيق والمكشوف، بل تعمدت بالقيام بحركات إغراء جريئة ومتعددة، أبرزت من خلالها أردافها وجمالها.

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي، قد خطفت الأنظار إليها، بفستان قصير جدا، اطلت به مؤخراً من على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

ونسقت مع الفستان شنطة باللون الأسود، وإكسوارات بسيطة مكونة من انسيال وحلق وساعة يد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.

وعلقت ليلى علوي على إطلالتها التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع إنستغرام، قائلةً: "فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 وعرض فيلم غزة مونامور".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" وشاركها بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين وإنعام سالوسة ولمى كتكت ومحمد الشرنوبي وصبري عبد المنعم، وهو فكرة باسم سمرة، وإخراج يسر نصر الله.

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