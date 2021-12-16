شاهد .. بأجرأ جلسة تصوير في الكون ( ديمي روز) تستعرض مفاتنها وكل ما تملك بإطلالة صارخة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 04:30 مساءً | (مايا )

نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.79881486