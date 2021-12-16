شاهد .. لن تصدق كيف أصبح شكل الطفل العبقري«سقراط» في الفيلم الشهير العفاريت ..ومسلسل عمر بن عبدالعزيز ..بعد غدر السنين!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل الطفل العبقري«سقراط» في الفيلم الشهير العفاريت ..ومسلسل عمر بن عبدالعزيز ..بعد غدر السنين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عرفه الجمهور في فيلم «العفاريت» بشخصية «سقراط»، حيث كان الطفل العبقري المثقف الذي يحبه جميع الأطفال، ولكنه لم يظهر بعد ذلك في أدوار أخرى، إنه الفنان المعتزل أحمد عقل

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وعن فترة الابتعاد التي اختفى فيها الفنان المعتزل أحمد عقل كشف عقل سبب ابتعاده عن السينما موضحا أنه اكتفى من الشهرة التي حصل عليها في طفولته، على مدار 12 عاما شارك فيها في العديد من الأعمال.

وأوضح الفنان المعتزل أحمد عقل أنه عندما كان لديه الاختيار، فضل الإخراج عن التمثيل، لأنه ارتاح في مهنة الإخراج وأحبها، وفكر ماذا يريد من الوقوف أمام الكاميرا، الشهرة؟ شبع منها في طفولته.



ومن خلال تصريحات صحفية، قال الفنان المعتزل أحمد عقل إنه عندما التقى بالفنان نور الشريف قبل وفاته، وكان أول لقاء يجمعهما بعد مشاركته في مسلسل «عمر بن عبد العزيز» ورشحه الفنان الراحل لعمل جديد، لكنه اعتذر.

واستعاد أحمد عقل ذكريات شهرته وقت الطفولة، وحكى أنه ذهب مع أسرته إلى سينما في وسط البلد ليشاهد فيلم «جحيم تحت الماء» الذي غنا فيه سمير صبري له أغنيته الشهيرة «اضحك يا بو علي يا خفيف الدم»، وقتها حاصره الجمهور لالتقاط صور معه.

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