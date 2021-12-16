انت الان تتابع خبر شاهد .. لأول مرة .. نجمة السينما تكشف تفاصيل مثيرة ..ومعاناتها الصادمة مع ابنها: (قالي هقلعك هدومك)ومضاني على عقود زور لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد الأزمة التي واجهها الفنان رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر الشهيرة، كشفت فنانة أخرى مآساتها مع ابنها الذي استولى على أموالها وممتلكاتها بالتزوير.

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ظهرت الفنانة شريفة ماهر لأول مرة في تصريحات صحفية، للحديث عن أزمتها مع ابنها الذي استغل مرضها وكبر سنها، واستولى على ممتلكاتها التي كانت أهدتها لابنتها نيفين.

وقالت شريفة ماهر في تصريحاتها المصورة بالفيديو، إنها كانت متزوجة من محمود شوقي وأنجبت منه ولدين وبنت، ثم تزوجت مرتين، وفي الرابعة أنجبت ابنة أخرى وهي "نيفين".

ويبدو أن العلاقة بين الأشقاء الثلاثة ووالدتهم ونيفين ليست قوية، بل تحمل في طياتها الكثير من المشكلات، حتى قاطعت الابنة الكبرى والدتها بحسب تصريحاتها، واستولى آخر على أموال الفنانة الشهيرة.

وكشفت شريفة ماهر في تصريحاتها، أن ابنها كان من وقت لآخر يطلب توقيعها على أوراق وعقود على أساس أنها شاهدة، لكن اتضح فيما بعد أنها عقود بيع، منها شقة كانت مسجلة مسبقا باسم ابنتها نيفين قائلة:" مضاني على 4 عقود زور في يوم واحد".

وإلى جانب التزوير والاستيلاء على ممتلكاتها عنوة، تعرضت الفنانة شريفة ماهر إلى السب والضرب من قبل ابنها وفق تصريحاتها قائلة:" خد شقة نيفين بنتي وقالي أكبر ما في خيلك اركبيه.. زقني رجلي مكسورة ودراعي مكسور وقعد يشتم وقالي هقلعك هدومك".

وشريفة ماهر هي فنانة شهيرة، تبلغ من العمر ما يقرب من التسعين، عرفت بمشاركاتها السينمائية في زمن الأبيض والأسود، وكانت دائما ما تظهر في دور المرأة اللعوب والشخصيات الشريرة.

اكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكانت تعمل مغنية إلى جانب التمثيل، ومن أشهر أفلامها "كرامة زوجتي"، و"أعز الحبايب" و"ارحم دموعي". 55718045