شاهد .. تفاصيل صادمة: الفنانه شيرين عبد الوهاب.. تورط ياسمين صبري بأزمة طلاقها..والأخيرة تخرج عن صمتها؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة: الفنانه شيرين عبد الوهاب.. تورط ياسمين صبري بأزمة طلاقها..والأخيرة تخرج عن صمتها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

ورّطت الفنانة شيرين عبد الوهاب الممثلة ياسمين صبري بأزمة طلاقها بعد أن ذكرت إسمها بالتسجيل الصوتي الذي انتشر تشرح فيه الأسباب.

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وقالت شيرين عبد الوهاب أن ياسمين صبري عانت مثلها من اختراق خصوصية حياتها الشخصية منذ زواجها من أحمد أبو هشيمة.

ظهور ياسمين في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بالسعودية كان فرصة للرد على تداول إسمها وزجه في هذه القصية.



ياسمين وفي مقابلة مع برنامج mbc trending قالت إنها لا تود التحدث عن أزمة شيرين مشيرة إلى أنها حياتها الخاصة فلماذا تتحدث عنها موجهة لها رسالة بأنها فنانة كبيرة وأن جمهورها يحبها ويدعمها.

وكان قد فاجأ نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر بعد أن هاجم الفنانة شيرين عبد الوهاب سابقًا، بتصريحاته الجديدة، والتي يبدو أنّها تغيّرت كثيرًا بعد الأزمة التي تمرّ بها.

في التفاصيل،

عبر نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر عن دعمه للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد قضية طلاقها من الفنان حسام حبيب.

هاني وجه رسالة لشيرين بصورة لها من حفلها الاخير عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب مرحبا بعودتها إلى الغناء بعد

غياب: “الفنانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين، سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصيه الصعبة.



عودي يا شيرين بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن، كوني واثقه من دعمي لك أنا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت، عودا حميدا إن شاء الله”.31027671