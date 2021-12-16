شاهد .. بكل وقاحة: النجمة كيم كارداشيان تثير المواقع بإطلالة جريئة وملابس شفافة تكشف عن مفاتنها!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة: النجمة كيم كارداشيان تثير المواقع بإطلالة جريئة وملابس شفافة تكشف عن مفاتنها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/16 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة لنجمة تلفزيون المواقع الأميركية كيم كارداشيان، وهي تسير في أحد شوارع أميركا.

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ظهرت كيم في الصورة كروب توب شفافة باللون الرمادي من دون حمالة صدر، وكشفت صدرها العاري بشكل واضح، وأكملت الاطلالة بتنورة متوسطة الطول باللون نفسه.

اعتبر الجمهور أن صورة كيم صادمة وفاضحة، وإعترضوا على ظهورها بهذه الطريقة.

من الواضح ان قرار كيم كارداشيان بالانفصال عن النجم العالمي كانيي ويست حاسم لا رجعة فيه، وافادت مصادر ان كيم قد توجّهت للقاضي

المختص بقضيتهما قائلة: “لن أتراجع عن القرار ولا توجد أي فائدة لبذل جهد في المصالحة”.38046080