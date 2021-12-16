شاهد .. الفنانة هيا مرعشلي تفجر الانترنت بأضيق بنطال في الكون فصل جسدها بشكل صارخ| اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة هيا مرعشلي تفجر الانترنت بأضيق بنطال في الكون فصل جسدها بشكل صارخ| اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وحظي بتداول اعلامي واسع شاركت النجمة السورية هيا مرعشلي، جمهورها، بصورة حديثة لها عبر الإنترنت , حيث ارتدت بنطالاً ضيقاً جداً بني اللون، و”بلوفر” أسود اللون.

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و هيا عانت مؤخراً بسبب وفاة والدتها الممثلة السورية الراحلة رندة مرعشلي.إلى ذلك احتفلت الفنانة السورية هيا مرعشلي، بعقد قرانها على شاب سوري من خارج الوسط الفني يدعى (يوسف).

وأعلنت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة الممثلة الشابة هيا مرعشلي، عن عقد قران حفيدتها رسمياً، بعد حالة من الجدل استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين مواطنها الفنان ناصيف_زيتون.

قالت جدة هيا في لقاء لها: (هيا عروس العام الجاري 2021، وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك، وهو شاب لديه أعماله الخاصة التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو).

وعن عدم الإعلان عن الخطوبة وعقد القران، أكدت الحلبي أن زوج هيا لديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيتم إتمام الزيجة بالزفاف.

كما اوضحت أنها شعرت تجاه ”يوسف“ بالارتياح، وأن له غلاوة كبيرة مثل ابنها ”طارق“.

من هي هيا مرعشلي؟

ولدت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي في “30 مايو 1994″، في دمشق بسوريا، وتعيش حالياً في سوريا أيضاً وهي من عائلة فنية فهي ابنة الممثل طارق مرعشلي وابنة الممثلة رندة مرعشلي، وهي من أصل سوري، وجدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي.

في العام 2003 قدّمت الفنانة هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية حينما كانت طفلة في مسلسل “أبو المفهومية”.

وعرفت هيا بشكل أكبر بعد مشاركتها بمسلسل “جلسات نسائية”، وهو يقدم قصة اجتماعية جديدة من إبداعات الكاتبة أمل حنا تروي حكاية عدة نساء يائسات مازلن يبحثن عن الحب في كل مكان رغم تقدم السن ببعضهن، وهو من إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة سورية الدولية للإنتاج والتوزيع الفني، بطولة: نسرين طافش، يارا صبري، أمل بوشوشة، ناظلي الرواس، انطوانيت نجيب، وسامر المصري، باسم ياخور، ميلاد يوسف، والفنان اللبناني: رفيق علي أحمد.

حيث فتحت هذه المشاركة لهيا مع الممثلين الكبار الباب على مصراعيه للانتشار والشهرة.

لعبت هيا مرعشلي دوراً إيجابياً في مسلسل ” خواتم ” من إنتاج شركة ” غولدن لاين ” وإخراج المخرج ناجي طعمي. حيث لعبت في هذا المسلسل دور فتاة اسمها ” ناديا ” تنشأ في عائلة سيئة وغنية في اّن واحد وتكون هي الشخصية الإيجابية والطيبة الوحيدة ضمن هذه العائلة المكونة من والدها، وقد أدت هيا دورها بإتقان أشاد به الجمهور ووسائل الإعلام.

مسلسل صايعين ضايعين

مسلسل حارة الطنابر

مسلسل أوراق بنفسجية

مسلسل خواتم

مسلسل جلسات نسائية

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