شاهد .. أكلت الجو من ياسمين صبري .. ظهور صاخب لزوجة شقيق أبو هشيمة يخطف الانظار والمفاجأة في مهنة والدها. | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر أكلت الجو من ياسمين صبري .. ظهور صاخب لزوجة شقيق أبو هشيمة يخطف الانظار والمفاجأة في مهنة والدها. | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، صورًا لزوجة شقيق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والتي خطفت الانظار بجمالها الساحر والجذاب.

وانهالت التعليقات على الصور بين رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن جمالها، وأنها بذلك تنافس الفنانة ياسمين صبري، في جمالها.45258757

زوجة شقيق أبو هشيمة «أكلت الجو» من ياسمين صبري جمالها ساحر وشقيق أحمد أبو هشيمة هو المستشار بالمحكمة الاقتصادية «طارق أبو هشيمة»، وزوجته هي الشيخة «يسرا الفاسي».

ويسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، وسيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقة الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورًا جديدة من احدث جلسة تصوير لها. وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في الصور بإطلالة ساحرة وجذابة مرتدية فستان تايجر طويلا دون أكمام، واعتمدت على ماكياج من درجات اللون البيج، كما تركت شعرها ويفي منسدلًا بشكل عشوائي.

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