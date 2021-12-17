شاهد .. بأجرأ اطلالة على وجه الأرض..ميا خليفة تتجول من دون ملابس داخلية.. وصورتها تشعل غرائز الجمهور؟

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلالة على وجه الأرض..ميا خليفة تتجول من دون ملابس داخلية.. وصورتها تشعل غرائز الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت ممثلة الافلام الخادشة السابقة ​ميا خليفة​ مجموعة صور وفيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت ميا بالصورة الأولى وهي ترتدي بدلة رسمية باللون الأخضر، تقف فيها في المطبخ من دون ارتداء قميص وحمالة صدر تحت البلايزر، فظهر صدرها بشكل فاضح.



ونشرت ميا صورة أخرى ترتدي فيها ملابس سوداء تتعلق بها على إحدى الشاحنات، وأرفقت معها مقطع فيديو التقتطه من حفل كانت تشاهده.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وعبروا عن اعجابهم بخليفة وحبهم لهاإشارة إلى أن ميا نالت أكثر من مليون ونصف إعجاب على منشورها.92605037