شاهد .. كشفت المستخبي .. الفنانة شيرين تخرج عن صمتها و تفضح أسرار غرفة النوم والعلاقة الحميمية مع حسام حبيب. | اتفرج

انت الان تتابع خبر كشفت المستخبي .. الفنانة شيرين تخرج عن صمتها و تفضح أسرار غرفة النوم والعلاقة الحميمية مع حسام حبيب. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الجزء الثاني من الحوار الذي أطلقته الإعلامية نضال الأحمدية مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فجرت شيرين تصريحات نارية تخص علاقتها بطليقها حسام حبيب

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ومحاولاتها بتكبير عائلتها معه والتي باءت بالفشل بسببه، وقالت: "عشت أربع سنين بنام على الكنبة، ورضينا بالهم والهم مش راضي بينا"، وأكدت انها كانت تنوي تجميد بويضاتها لوحدها، لكن بس حسام أصر أنه يحمل البويضات بالأجنة الخاصة به.

وأشارت شيرين خلال حديثها ان حسام حبيب انسان مستهتر لا يعرف معنى ان تدفن المرأة نفسها بجانبه، وأتمت: "حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا".

وأكدت شيرين أن العودة مرة أخرى إلى زوجها مستحيل ويحتاج إلى معجزة من الله، حتى حاولت الإنتحار أكثر من مرة، وفعلت كل شىء حتى تتخلص من حياتها، لكن لم تنجح، كما انها صدمت الجمهور بالظهور حليقة الرأس حتى يراها حسام بشعة فيكرهها.60790007