شاهد .. لحظة غيرة من الفنانة ياسمين عبد العزيز .. لن تصدق ما فعلته بمعجبة غازلت زوجها أحمد العوضي أمامها

انت الان تتابع خبر لحظة غيرة من الفنانة ياسمين عبد العزيز .. لن تصدق ما فعلته بمعجبة غازلت زوجها أحمد العوضي أمامها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز الترند خلال الأيام الماضية بعد أول ظهور إعلامي لها مع منى الشاذلي والذي حقق مشاهدات كبيرة، كشفت فيه عن كواليس مرضها.

وتزامنا مع الأخبار التي تتحدث عنها يرصد "أحداث نت" لكم موقفان يكشفان غيرة ياسمين عبدالعزيز على زوجها ومدى حبها له وكأنها وضعت بهما خطوط حمراء تمنع الاقتراب منه.32430973

الموقف الأول

كشفه الفنان أحمد العوضي، ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها كانت تجلس معه ذات مرة بمنزل والده، وتحركت "أباجورة" كانت خلفها واصطدمت بها، فسألته عنها، فأجاب أنه يطلق عليها اسم "دولت"، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت "الأباجورة" لأنها تحمل اسم فتاة.

الموقف الثاني

ظهر في غيرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما غازلت فتاة من المعجبات زوجها، عبر حسابه على إنستجرام.

حيث نشر العوضي، صورة له من مسلسل "الاختيار" الذي جسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي، لتُعلق الفتاة على الصورة، قائلة: "نفسي فيك أوي" مع رمز "قلب"، لتشتعل غيرة "ياسمين" التي ردت عليها، قائلة: "نعم"، وتترك العديد من علامات التعجب لها، في إشارة منها لعدم تقبلها لمغازلة "العوضي".32430973