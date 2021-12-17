شاهد .. توقعات هي الأقوى على الكرة الارضية: العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف.. تفجر تنبؤات مُفجعة ومريبه للغاية و تتوقع موت هذا الفنان الشهير ؟فيديو

انت الان تتابع خبر توقعات هي الأقوى على الكرة الارضية: العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف.. تفجر تنبؤات مُفجعة ومريبه للغاية و تتوقع موت هذا الفنان الشهير ؟فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

مع كل حدثٍ عالمي، عربي أو محلي يتصدّر اسم ليلى_عبد_اللطيف محرّك البحث غوغل بسبب توقعاتها التي أطلقتها حول هذا او تلك الأحداث.

55279400



ومنذ سنوات، وخلال استضافتها في برنامج (التاريخ يشهد) تقديم رجا_ناصر_الدين ورودولف_هلال توقعت وفاة الفنان السوري القدير صباح فخري.



وقالت بالحرف: (كما شغل اسم الفنانة صباح الاعلام والناس، أرى أن اسم صباح سيعود ويشغل الاعلام ويسبب الحزن وبشكل مختلف هذه المرة)

وتابعت: (انشالله ما يكون صباح فخري واقول له أن ينتبه لنفسه أكثر)



تُنتقد ليلى كثيرًا مع كل اطلالة لها، لكنها تحقق دائمًا أعلى نسب مشاهدة في البرامج التي تطل ضيفة عليها، لأن الشعب العربي يرغب دائمًا بمعرفة المستقبل والأحداث والقصص.

55279400