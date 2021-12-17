شاهد .. (تصريحات فنية صادمة)من هو أكثر ممثل كانت ريحته وحشة.. اتفرج رد غير متوقع من الفنانة يسرا وتكشف اسرارها للعلن على الهواء؟

انت الان تتابع خبر (تصريحات فنية صادمة)من هو أكثر ممثل كانت ريحته وحشة.. اتفرج رد غير متوقع من الفنانة يسرا وتكشف اسرارها للعلن على الهواء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

دار حوار شيق بين الدمية أبلة فاهيتا والنجمة يسرا في لقاء تلفزيوني سابق كشفت خلاله الكثير من الأسرار.

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قالت النجمة يسرا: "أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا".

وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى،

وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى".



وحول سؤالها عن أكثر فنان ريحته وحشة تهربت يسرا من الإجابة وقالت: عبد السميع اللميع، وعهي شخصية كوميدية قام سمير غانم بأدائها.64883111