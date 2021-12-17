شاهد .. كأنها ملاك من السماء:اتفرج مريم أوزيرلي نجمة «حريم السلطان» مع والدتها التي خطفت الانظار بجمالها الساحر الجذاب .. هل تشبهها؟

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من السماء:اتفرج مريم أوزيرلي نجمة «حريم السلطان» مع والدتها التي خطفت الانظار بجمالها الساحر الجذاب .. هل تشبهها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت صورة للممثلة التركية مريم أوزيزلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في مسلسل حرؤيم السلطان الذي يعرض حاليا على الفضائيات العربية برفقة والدتها بين محبيها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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محبو الممثلة التركية أجمعوا على وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، وأثنوا على جمال السلطانة هيام التي جاءت في قائمة أجمل نساء العالم لهذا العام، مشيرين إلى أنها ورثته عن والدتها الألمانية الجنسية.

السلطانة هيام مازالت تصور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «حريم السلطان» المعروض على عديد من القنوات التركية حاليا.

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