شاهد .. فنانة جميلة رفض الدنجوان رشدي أباظة تقبيلها لسبب مخجل فيها .. فشعرت بالصدمة وسقطت مغشيا عليها!لن تصدق من تكون

انت الان تتابع خبر فنانة جميلة رفض الدنجوان رشدي أباظة تقبيلها لسبب مخجل فيها .. فشعرت بالصدمة وسقطت مغشيا عليها!لن تصدق من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في كل مشهد في السينما، تختبئ وراءه عددًا من الكواليس والمواقف التي لا يعلمها المشاهد، حتى يتحدث عنها الفنان في مقابله صحفية أو حوار تليفزيوني، ومن بين هذه الكواليس، حكاية مثيرة تتعلق بالفنان الراحل رشدي أباظة، عندما وقف أمام أحدى الممثلات ورفض تقبيلها وعندما صارحها غضبت وسقطت مغشيًا عليها .

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حيث حكى «دنجوان السينما» من خلال حوار صحفي له مع مجلة «الشبكة»: «في مرة كنت أمثل فيلمًا مع بطلة لا تعتني بأسنانها، لاحظت هذا على أيام وأصبحت منه على يقين، وفي يوم القبلة اشتريت معجون أسنان وفرشاة، وما إن دخلت إلى الأستوديو حتى صحت بالبطلة أن تلحقني إلى الحديقة التابعة للأستوديو».

وأضاف «أباظة»: أنه أخذها بعيدًا عن أعين الناس حتى لا تشعر بالأحراج، وهمس لها بصوت منخفض وقال: «يا صديقتي أنتِ تعلمين أهمية القبلة في فيلم عاطفي، وأنا أرجوك أن تأخذي هذا، وكان معجون للإسنان وفرشة ثم قدمته إليها وقلت لها حتى نستمتع بقلة شهية».

وتابع قائلًا: بعد أن تلقت الفنانة الكلمات مني، لم استطع أن ألحقها وهي تسقط مغشيًا عليها، حيث أن الغضب امتلكها بعد الذي قلته لها، وفقدنا يوم عمل، ولما عرف المخرج بالقصة انضم لصفي وطلب منها أن تنظف أسنانها، مشيرًا إلى أن القبلة السينمائية تكون في بعض الأحيان عقوبة وليست ميزة على الإطلاق.

وخلال حوار رشدي أباظة مع مجلة «الشبكة» لم يذكر أسم هذه الفنانة ولم يلمح عن الفيلم الذي قامت ببطولته أمامه، لكي يرفع عنها الحرج إذا علمت الناس بهذه القصة التي حدثت في كواليس أحد أفلامه والتي كانت بها عددًا من مشاهد القبلات مع أكثر من فنانة وقفت أمامه مثل سعاد حسني وصباح وشادية وسامية جمال ولبني عبد العزيز.

وتوفي الفنان الكبير رشدي أباظة الملقب بالدنجوان في 27 يوليو عام 1980، بمستشفى العجوزة عن عمر يناهز 53 عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ.69432337