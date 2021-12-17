شاهد .. بحزن شديد: قامت بأمر غريب وظلت تردد هذه الجملة.. تفاصيل مؤثرة.. عن آخر لحظات الراحلة دلال عبدالعزيز في غرفة العناية المركزة؟

انت الان تتابع خبر بحزن شديد: قامت بأمر غريب وظلت تردد هذه الجملة.. تفاصيل مؤثرة.. عن آخر لحظات الراحلة دلال عبدالعزيز في غرفة العناية المركزة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تحدثت مصادر في المستشفى الذي كانت تمكث بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها عن اشياء لأول مرة نعلم بها.

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وبينت المصادر، أن آخر كلماتها كانت مناداتها على زوجها الراحل سمير غانم، حيث كانت تردد قبل فقدانها الوعي «سمير.. سمير».



ولفتت المصادر، إلى انه تدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، في الساعات الأخيرة وبدأت بفقدان للوعي نتيجة توقف وظائف الكلى أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى وصولا لتوقف القلب،

الأمر الذي أصاب بناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصدمة.ووفق مصادر من داخل المستشفى، فقد شهدت الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تدهورًا كبيرًا بسبب ضيق التنفس.

وحول آخر ما فعلته الفنانة قبل رحيلها، فقد قامت دلال عبد العزيز بنزع ماسك جهاز الأوكسجين من أنفها،

لأول مرة منذ تدهور حالتها الصحية جراء تليف الكبد بسبب إصابتها قبل أشهر بفيروس كورونا.33675320