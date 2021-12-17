شاهد .. الممثلة مها احمد الشهيرة التي أحبت كريم عبد العزيز في فيلم ..الباشا تلميذ.. متهمة بنشر الرذيلة؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر الممثلة مها احمد الشهيرة التي أحبت كريم عبد العزيز في فيلم ..الباشا تلميذ.. متهمة بنشر الرذيلة؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

فجرت الممثلة المصرية مها أحمد التي أحبت كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ موجة غضب، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت مع شاب ممن يدعون إلى المثلية، في بث مباشر، عبر إحدى التطبيقات، موجهة إهانة إلى الصيادلة.

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المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه الفنانة مها أحمد بنشر الفسق والفجور في بث مباشر عبر الإنترنت، برفقة شاب ممن يدعون إلى المثلية.

فرحات قال في بلاغه: إن الحوار بدأ بحديث لمها أحمد تخللته إيحاءات جنسية صريحة، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر بأن الصيادلة "جميعهم شمال"، لتنال من فئة معينة وتحتقر بالتالي المهنة التي لطالما قدّمت الكثير للشعب المصري وضحّى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا.



وواصل المحامي : المشكو في حقها صدّرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين، وأساءت الى المجتمع المصري، مرتكبةً جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



واستطرد فرحات قائلاً: من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلّغ عنها، طالما تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق،

وبمشاهدة البث للمشكو في حقها، اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتوافر أركان جريمتَي نص المادة 25 و26، بخلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع".

فرحات في البلاغ الذي قدّمه طالب"بالإسراع في التحقيق بالواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومَن عاونها في ذلك، والتحقيق معهما ومحاكمتهما على فعلتهما وفقاً للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدني قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال".



هذا وباشرت نيابة قصر النيل الجزئية بمحكمة عابدين، التحقيق في البلاغ الذي حمل رقم 116650 عرائض النائب العام، ويتهم الفنانة مها أحمد بنشر الفسق والفجور.



وكانت الفنانة مها أحمد، في تصريحات نقها موقع "لها"،نفت علمها بتقديم بلاغ ضدها يتهمها بالفسق والفجور،

وذلك بعد ظهورها في بث مباشر مع شاب ممن يدعون الى المثلية، مشيرة إلى أنها لا تهتم بمثل هذه الأخبار، بالقول: "أنا معنديش فكرة بالكلام ده، وأول مرة أسمعه ولا أهتم به، هما موتولي ابني قبل كده، فلذلك لا أهتم بالشائعات".70141017