شاهد .. السر كشف للعلن.. خفايا صادمة وحزينة وراء اختفاء الفنان الكبير صلاح السعدني ورفضه العودة للتمثيل

انت الان تتابع خبر السر كشف للعلن.. خفايا صادمة وحزينة وراء اختفاء الفنان الكبير صلاح السعدني ورفضه العودة للتمثيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

احتفل الفنان صلاح السعدني، الفترة الماضية، وتحديدًا في شهر أكتوبر بعيد ميلاده الـ78 فى هدوء مع أسرته، فى عزلته التي اختارها لنفسه منذ ما يقرب من 8 سنوات.

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وابتعد عمدة الدراما المصرية، صلاح السعدني، عن التمثيل بعد آخر أعماله الفنية التى قدمها وهو مسلسل “القاصرات”.

وقالت زوجة السعدني، إن زوجها ابتعد منذ فترة طويلة عن الظهور فى أى مناسبات فنية أو اجتماعية، وفرض على نفسه نوع من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، و كانت هي من تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل للاطمئنان عليه.



وأشارت إلى أن صلاح السعدنى ابتعد عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه .

أيضا بسبب عدم وجود خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ.



جدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني، جسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين ومنها شخصية عاطف فى “أبنائى الأعزاء شكرا”، العمدة سليمان غانم فى “ليالى الحلمية”،

ونصر وهدان القط فى “حلم الجنوبى”، ود عزيز محفوظ فى مسلسل “الأصدقاء”، والحاج عبد القادر عوف فى “كفر عسكر”، والمعلم ابراهيم العقاد فى “الباطنية”.19539620