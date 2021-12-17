شاهد .. بأكثر إطلالة صاروخيه على المواقع..بيرين سات بطلة (العشق الممنوع) تظهر صدرها بطريقة معيبه وتشعل الجمهور!

انت الان تتابع خبر بأكثر إطلالة صاروخيه على المواقع..بيرين سات بطلة (العشق الممنوع) تظهر صدرها بطريقة معيبه وتشعل الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/17 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشر أحد متابعي النجمة التركية بيرين سات صورةً لها، ظهرت عاريةً بها، ما أثار غضبًا جماهيريًا واسعًا

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لا سيما من المحافظين والمتشددين دينيًا والذين يشكلون ما يزيد عن ٤٠ بالمئة من مجمل عدد السكان في تركيا.



صدرها ظهر بشكل واضح، ما دفع المتطرفين للمطالبة بجلدها وعقابها لكن هؤلاء العباقرة لم يلحظوا أن اللقطة شبه مفبركة عبر تقنيات (الفوتوشوب)،

وربما لا يعرفون التكنولوجيا لأنهم بضع رجعيين ومتخلفين من فبركها شخص محترف لذا بدا لون الجسد مشابهًا للون بشرتها.



بيرين لم تعقب بعد، لكنها دون شك ستلجأ لمقاضاة من نشرها لأنه يشوه سمعتها واسمها.



بطلة (العشق الممنوع) أكثر من تقدم مشاهد الجنس في تركيا لكنها يومًا لم تظهر عاريةً بالشكل الفاضح كما بدت بالصورة المفبركة لها.48637985