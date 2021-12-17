شاهد .. سر القطيعة .. (حرمتي تشتغلي تاني مع مصطفى شعبان.. ليه؟) .. اتفرج الرد الغير متوقع من منى زكي!.

انت الان تتابع خبر سر القطيعة .. (حرمتي تشتغلي تاني مع مصطفى شعبان.. ليه؟) .. اتفرج الرد الغير متوقع من منى زكي!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - العلاقة بين النجمين مصطفى شعبان ومنى زكي ليست في أفضل حالاتها، فقد حدثت بينهم خلافات جعلتها ترفض أي عمل فني جديد يكون مشارك فيه.

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وفي وقت سابق صرحت منى زكي في حوار إعلامي لها أنها ترفض العمل مع الممثل مصطفى شعبان نهائياً.

وبررت ذلك بأنه بسبب حدوث بعض المشكلات بينهما أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، الذي تم عرضه في عام 2005، مشيرة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بسبب عدم خبرة وكفاءة العاملين على إعداد الفيلم.

وحينها رد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرحب بالتعامل مع منى زكي برغم أنها صرحت بأنها نادمة على العمل معه.73030135