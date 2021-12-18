شاهد .. بإطلالة فاضحة كيوم ولدتها أمها .. شقيقة (هيفاء وهبي) تستحم بلا ملابس وهذا ما فعله معها شاب غريب.

انت الان تتابع خبر بإطلالة فاضحة كيوم ولدتها أمها .. شقيقة (هيفاء وهبي) تستحم بلا ملابس وهذا ما فعله معها شاب غريب. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت أخت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي، غير الشقيقة،​ جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، مقطع فيديو جريء لها.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل رولا يموت في مقطع الفيديو عارية تماما وهي تستحم بواسطة شخص غريب.98899594

وأثار الفيديو صدمة الجمهور وكالعادة انقسم المتابعون الى قسمين منهم من أشاد بجرأة الفنانة اللبنانية وتغزل بها بطريقة خادشة، ومنهم من هاجمها، لأنه اعتبر ان الاطلالة جريئة جداً، خاصة في المجتمع العربي.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر فيها رولا يموت هذا النوع من الفيديوهات، فدائما ما تثير الجدل وتفاجئ الجمهور بإطلالات وهي عارية أو شبه عارية وتقوم بحركات إيحاءات فاضحة.

ومؤخرا تداول الجمهور مقطع فيديو لرولا ظهرت فيه عارية تماما وهي تستحم، ما أحدث ضجة كبيرة.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة، وهذا الرقم يعد من الأرقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أكثر من 10 الف تعليقا.

وكان قد انتشر في وقت سابق، خبر على مواقع التواصل الإجتماعي، حول خضوع رولا يموت لعملية تجميل وتكبير لمؤخرتها.

فردت رولا بالنفي عبر منشور في حسابها الخاص على موقع انستغرام، وارفقته بعنوان الخبر :"رولا يموت تصعق الكل وتستعرض خلفيتها بطريقة فاضحة بعد إجراءها عملية تكبير".

وعلّقت الفنانة اللبنانية على ذلك الخبر قائلة: "والله العظيم ما كبّرتها".

رولا يموت تستعرض مؤخرتها

ونشرت رولا يموت صورة لها، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، من جلسة تصوير جريئة خضعت لها.

وظهرت في الصورة وهي ترتدي bodysuit باللونين الأحمر والرمادي، وجلست على كرسي أحمر اللون، واستعرضت بطريقة جلوسها، حجم مؤخرتها، مع الإشارة الى انها دوماً تتفاخر بإنحناءات جسمها، وتحافظ على رشاقتها.

وكالعادة، انقسم المعلقون بين من أثنى على جمالها وجرأتها، وبين من هاجمها، لأنه اعتبر ان الاطلالة وجلسة التصوير جريئتان جداً، خصوصاً في المجتمع العربي، مع انها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها رولا صوراً لها بهذا الشكل.98899594