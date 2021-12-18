شاهد .. فقدت بوصلة الحياء .. حليمة بولند تستعرض منحنياتها في البحر بجرأة شديدة والجمهور يفقد صوابه

انت الان تتابع خبر فقدت بوصلة الحياء .. حليمة بولند تستعرض منحنياتها في البحر بجرأة شديدة والجمهور يفقد صوابه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحة تهتم بإطلالات وأخبار الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، مجموعة صور جريئة لها.

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وظهرت حليمة بولند، في بعض الصور المنشورة، داخل صالة رياضية، وفي البعض الآخر في شاطئ البحر، وعلق صاحب تلك الصفحة، على الصور، مخاطباً الفنانة بولند، بالقول: "لا أطيل النظر في عينيك.. لأن الله حرم ما يذهب العقل!".

وأضاف المغرم بالاعلامية الكويتية بولند: "بعض البشر يخلق لك السعادة .. ولكن البعض هم السعادة بذاتها" ووضع نهاية تعليقه إيموجي قلب باللون الأحمر.

وبدت النجمة الكويتية، في الصورة الأولى داخل صالة رياضية وهي ترتدي ملابس ضيقة جدا، وتستند من الخلف على مرآة، مما أظهر جسدها من الجهتين (الخلف والأمام).

أما في بقية الصور فظهرت تستعرض أردافها وجمالها وأناقتها على شاطئ البحر، بملابس بعضها مكشوفة البطن والصدر، والبعض الآخر ضيقة وبارزة المفاتن، مما جعل متابعين يصفون هذه الإطلالة بالفاضحة.

وحظيت الإطلالة بتعليقات غزيرة من قبل المتابعين، تضمنت معظمها، عبارات وكلمات غزل وتحرش بطريقة خادشة للحياء.

يأتي ذلك بعد نشر صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، صورة جريئة للفنانة الكويتية حليمة بولند، أثارت موجة جدل.

وظهرت حليمة بولند، في الصورة، بفستان شفاف منقش باللونين الذهبي والأسود، ويكشف كل ما تحته بوضوح، مع تسريحة شعر ناعمة وجذابة معقودة خصلاتها وسط رأسها.

كما قامت النجمة الكويتية، بحركات إغراء جريئة، تمثلت بمسكها على أردافها بكلتا يديها، مع الإنحناء قليلا إلى الخلف لإبراز منحنياتها.

وعند البحث عن مصدر الصورة المتداولة للإعلامية الكويتية، اتضح أنها نسخت من إحدى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، التي نشرتها في وقت سابق.

ومؤخرًا نشر فانز الفنانة الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو لها، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام. موضحا في تعليق له، بأن مقطع الفيديو نشر حديثا عبر حساب النجمة الكويتية، في تطبيق سناب شات.

واطلت حليمة بولند، في الفيديو بفستان مكشوف الصدر والأكتاف، وبتسريحة شعر ناعمة وجذابة مع أقراص كبيرة وضعتها على آذنيها.

والمفاجئ في مقطع الفيديو، هو تطاير فستان وشعر الإعلامية والفنانة الكويتية، في الهواء جراء الرياح الشديدة.

وأبدى متابعون إعجابهم بجمال وأناقة الفنانة حليمة بولند، فيما ركزت متابعات عدة على الفستان وعبرن عن انبهارهن به وبتناسقه مع بشرة وجمال النجمة الكويتية.

يذكر أن الفنانة حليمة بولند شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الدرامية وتمتاز بشهرة كبيرة في الوسط الفني العربي.

ويشار الى أن بولند، تعرضت لهجوم وسخرية في وقت سابق، من قبل مواطنتها الإعلامية مي العيدان، عبر مقطع فيديو بحسابها على موقع انستغرام، بسبب ظهورها الأخير بملابس وصلت إلى رقبتها وجاء ذلك على غير عادتها.

وتطرّقت “العيدان” في الفيديو إلى مظهر حليمة الأخير . مشيرة إلى أنها اصبحت ترتدي ملابس محتشمة للعنق. حسب قولها.

واضافت بأن بولند عمدت ذلك بعد أن شنت السلطات الكويتية حملة على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الأخلاق والآداب العامة في البلاد .

وعلّقت ساخرة: “الشيء اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية لهم ألف تحية وسلام، حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة (مشيرة إلى أعلى عنقها). أعتقد لو تعطونها أسبوع حليمة تلبس الحجاب”، مختتمة : “كان من زمان يا داخلية”.

وشهدت دولة الكويت في الفترة الماضية، العديد من القضايا التي طالت فاشينيستات وفنانات، نتيجة المحتويات المخالفة للآداب العامة التي ينشرنها على مواقع التواصل الإجتماعي.57512311