شاهد .. أرقام خياليه هائلة.. لن تتوقع كم يبلغ ميراث النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم بعد رحيل والديهما؟

انت الان تتابع خبر أرقام خياليه هائلة.. لن تتوقع كم يبلغ ميراث النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم بعد رحيل والديهما؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/18 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أعلنت تقارير صحفية كشفها عن ثروة الفنان الراحل سمير غانم، والتي قدرت بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون دولار أي مليار ونصف جنية مصري، حيث يعد الفنان سمير غانم من الأثرياء بعد عادل إمام ومحمد رمضان.

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وبات كثيرون يتساءلون عن ثروة الفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاتها يوم ٧ اغسطس الماضي بعد قضائها أكثر من 3 أشهر في المستشفى.

وكشف موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.



إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.

وبالتالي فإن مجموع ميراث دنيا وإيمي سمير غانم يبلغ 110 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ هائل

وولدت دلال عبد العزيز محمد في 17 يناير/ كانون الثاني 1960، في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية،

وبدأت التمثيل في عمر ال17، عام 1977 من خلال بعض الأدوار الصغيرة، لتكون بدايتها الفعلية عندما قدمها المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش في مسلسل «بنت الأيام».

ومن خلال المسلسل تعرف إليها الفنان الكبير جورج سيدهم، ومع أول مسرحية تستعد لها فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» بعنوان «أهلاً يا دكتور»، رشحها على الفور، ليوافق عليها النجم سمير غانم، وتنطلق مع الفرقة، وتكون بداية النجومية، وفي الوقت نفسه بداية قصة حب بينهما تكلل بالزواج.



وشكلا الرحلان بعد الزواج الثنائي الإنساني والفني، وقدما معاً العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، من بينها أفلام «نهاية رجل تزوج»، «يارب ولد»، «حادي بادي»، «رحلة المشاغبين»، «عريس في اليانصيب» وغيرها.

كما قدما معاً مسرحية «فارس بني خيبان»، فضلاً عن عمل كل منهما بعيداً عن الآخر؛ إذ قدمت دلال في السينما ما يقرب من 100 فيلم، من بينها: «بئر الخيانة»، و«عشماوي»،

و«الانتقام»، «الأغبياء الثلاثة»، «نصيب الأسد»، مروراً ب «صنع في مصر»، و«خير وبركة»، و«قلب أمة»، و«كارما»، و«سوق الجمعة» و«البدلة».

وقدمت دلال عبد العزيز عدداً كبيراً من المسلسلات الناجحة منها «عمرو بن العاص»،

«ألف ليلة وليلة»، «دموع صاحبة الجلالة»، «رائحة عود»، «الخادمة»، «الأب»، «أحلام بنات»،«اختطاف»، «دوران شبرا»، «لحظات حرجة»، «واكلينها والعة»، «بدل الحودتة تلاتة».

يذكر أن آخر ظهور درامي لها هذا العام كان في مسلسل «ملوك الجدعنة»، مع عمرو سعد ومصطفى شعبان، والذي صور بالكامل في لبنان، ولعبت فيه دور والدة عمرو سعد التي كان مشهد رحيلها في المسلسل مؤثراً إلى حد كبير في المشاهد35579020